Şehit Piyade Er Hakan Söylemez Mahalle Parkı yenileniyor

18.05.2026 16:44  Güncelleme: 16:46
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Hakan Söylemez Mahalle Parkı, baştan aşağıya yenileniyor.

Şehre yeni yeşil ve sosyal alanlar kazandırmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Hakan Söylemez Mahalle Parkı'nı daha modern ve işlevsel hale getiriyor.

Park ve yeni görünüme kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 6432 metrekare yeşil alana sahip parka; 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet fitness alanı, yürüyüş yolları, piknik alanları ve serbest oturma alanları kazandırılıyor.

Aynı zamanda çocukların daha rahat, güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla özenle planlanan zemin düzenleme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Bunun yanı sıra sulama altyapısı, peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma çalışmalarıyla alanın daha estetik ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

