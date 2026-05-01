Şemikler\'de yeşil dönüşüm

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 16:11  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler'deki 2 bin 500 metrekarelik atıl alanı yeşil alan, çocuk oyun grupları, sosyal donatılar ve 34 araçlık ücretsiz otoparkın yer aldığı mahalle parkına dönüştürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde başlattığı "Yeşil Dönüşüm" çalışmaları kapsamında, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yeni bir parkı daha kente kazandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 2025 yılı eylül ayında sahada yaptığı incelemeler ve halkın talepleri doğrultusunda Karşıyaka Şemikler Mahallesi 1671. Sokak'ta, yeni imar yolunun yanında yer alan 2 bin 500 metrekarelik atıl alan yeniden düzenlenerek Şemikler Mahalle Parkı'na dönüştürüldü.

Çeşit çeşit bitkilerden oluşan yeşil alan

İzmir'in en uzun sokaklarından biri olan alanın1.130 metrekarelik bölümünde yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Toprak serimi yapılan bölgeye 24 jakaranda, 6 süs eriği ve 11 ılgın olmak üzere toplam 41 ağaç dikildi. Ayrıca ardıç, mahonya, nandina, imperata ve ligustrum türlerinden 2.500'ün üzerinde çalı bitkisiyle peyzaj çalışması tamamlandı.

Ücretsiz otopark ve oyun alanı

Çevresinde çok sayıda okul bulunan Şemikler Mahalle Parkı'nda yeşil alanın yanı sıra doğal kum zeminli bir çocuk oyun alanı oluşturuldu. Parka ayrıca oyun grupları, oturma alanları ve sosyal donatı alanları kazandırıldı. Parkın yanında yer alan geniş alanda ise 34 araç kapasiteli ücretsiz açık otopark hizmete açıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler

16:01
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 16:17:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.