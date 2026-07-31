Serik’te otluk alanda çıkan yangın sera ve mezarlığa sıçradı - Son Dakika
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Serik’te otluk alanda çıkan yangın sera ve mezarlığa sıçradı

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Antalya’nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle sera ile mezarlığa sıçrayan yangın bölgede paniğe sebep oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle sera ile mezarlığa sıçrayan yangın bölgede paniğe sebep oldu. Sera naylonlarının erimesine, otluk alan ve meyve ağaçlarının yanmasına sebep olan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi Belkıs yolu üzerinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede Belpınar Mahallesi'ndeki otluk alanlara, seralara ve Egeler Mezarlığı'na sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler, Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Serik Belediyesi su tankerleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına çevrede bulunan çok sayıda vatandaş da ilaçlama motorlarıyla su sıkarak destek verdi. Yangında yaklaşık 100 dönüm otluk alan zarar görürken, çok sayıda meyve ağacı ile Egeler Mezarlığı girişindeki çam ağaçları yandı. Ayrıca bazı seraların örtü muşambaları da alevlerden zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Serik’te otluk alanda çıkan yangın sera ve mezarlığa sıçradı - Son Dakika

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