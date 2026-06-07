Seriro Yaylası'nda Ters Lale Etkinliği - Son Dakika
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Seriro Yaylası'nda Ters Lale Etkinliği

Seriro Yaylası\'nda Ters Lale Etkinliği
07.06.2026 14:16
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Üniversite öğrencileri, Şırnak'taki Seriro Yaylası'nda ters lalelerle dolu bir doğa yürüyüşü yaptı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Bulakbaşı köyü sınırlarında yer alan Seriro Yaylası'nda ters lale ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikte, üniversite öğrencileri eşsiz manzara ve endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleler ile buluştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğa güzelliklerinden biri olan ters laleler, düzenlenen doğa yürüyüşünde doğaseverleri mest etti. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Bulakbaşı köyü sınırlarında yer alan Seriro Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileri eşsiz manzara ve endemik bitki türleriyle buluştu.

Seriro Yaylası, ters lalelerin görsel şöleni eşliğinde üniversite öğrencilerinin doğa yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Bölgenin yüksek kesimleri arasında açan ve yılda yalnızca kısa bir süre görülebilen ters laleler, yürüyüşe katılan öğrencilerin ilgi odağı oldu. Gençler, doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliği yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Türkiye'nin en özel doğal zenginlikleri arasında gösterilen ters lalelerin bulunduğu Seriro Yaylası'nda yapılan yürüyüş sırasında katılımcılar, bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik hakkında da bilgilendirildi. Doğa ile baş başa geçirilen saatler boyunca öğrenciler, Şırnak'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal hazinelerine tanıklık etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler, "Bu kadar etkileyici bir doğayla karşılaşmayı beklemiyorduk. Seriro Yaylası ve ters laleler gerçekten büyüleyici. Şırnak'ın doğal güzellikleri görülmeye değer" ifadelerini kullandı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise kentin doğal mirasının tanıtılması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

Doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla ilgi gören Seriro Yaylası, ters lalelerin eşsiz görüntüsüyle bir kez daha Şırnak'ın doğa turizmi potansiyelini gözler önüne serdi. Bölgeyi ziyaret eden gençler için etkinlik, unutulmaz bir doğa yolculuğuna dönüştü. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Şırnak, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Seriro Yaylası'nda Ters Lale Etkinliği - Son Dakika

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