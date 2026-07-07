Seydişehir'de sağanak etkili oldu, iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Seydişehir'de sağanak etkili oldu, iş yerlerini su bastı

Seydişehir\'de sağanak etkili oldu, iş yerlerini su bastı
07.07.2026 20:37  Güncelleme: 20:47
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, iş yerleri ve evlerin bodrumlarında su baskınlarına yol açtı. Yüksek kesimlerde dolu nedeniyle dağlar beyaza büründü, belediye ekipleri müdahale etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu. Bazı iş yerleri ve binaların bodrumlarında su baskınları meydana geldi.

Seydişehir'de şiddetli sağanak ve dolu hem ilçe merkezinde hem de yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde metrekareye kısa sürede 20 kilogram yağış düşerken, Seydişehir'in yüksek kesimlerinden olan Küpe Çukuru mevkisinde ise dolu yağışı etkili oldu. Küpe Çukuru mevkisindeki dolu yağışını sürülerini otlatan Adem Uslu görüntüledi. Dolu tanelerinin şiddetiyle Küpe Dağı kısa sürede adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. İlçe merkezinde etkili olan kısa süreli ve şiddetli yağmur, zor anlar yaşattı. Rögarların yetersiz kalması sonucu caddelerde su birikintileri oluşurken, yollarda mahsur kalan araçlar oldu. Bazı iş yerlerini, evlerin bodrum katlarını ve kapalı garajları su bastı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. İş yerinde su baskını meydana gelen işletme sahibi Oğuz Dönmez, "Herşey bir anda oldu. Hayatımda gördüğüm bir anda yağan en şiddetli yağmurdu. Allah herkese sabır versin, malında zayiat olanlara da en kısa zamanda yerlerini doldurmayı nasip etsin" dedi.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de şiddetli yağışla birlikte müdahalede bulunmaya başladı. Yetkililer, ani hava değişimlerine ve yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Seydişehir'de sağanak etkili oldu, iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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