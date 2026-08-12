Seyfe Gölü'ndeki Tabelalara Vandal Saldırı - Son Dakika
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Seyfe Gölü'ndeki Tabelalara Vandal Saldırı

Seyfe Gölü\'ndeki Tabelalara Vandal Saldırı
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Seyfe Gölü'nde bilgilendirme tabelaları vandallar tarafından zarar gördü. Yenileme çalışmaları sürüyor.

Kırşehir'de önemli doğal alanlardan biri olan Seyfe Gölü çevresinde bulunan bilgilendirme tabelaları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek zarar gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin yenileme çalışmalarına rağmen bölgede bulunan 25 bilgilendirme tabelasından 7'sinin kırıldığı ve yerinden söküldüğü belirtildi. Seyfe Gölü çevresinde ziyaretçilerin bölge hakkında bilgi edinmesi, doğal yaşamın korunması ve ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken hususların aktarılması amacıyla çeşitli noktalara bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Ancak bölgede bulunan tabelaların bir kısmı vandallar tarafından kırılarak yerlerinden söküldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tabelaların yenilenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına rağmen bölgede bulunan 25 farklı bilgilendirme tabelasından 7'sinin yeniden kırıldığı veya yerinden söküldüğü ifade edildi. Tabelaların yalnızca ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla değil, aynı zamanda Seyfe Gölü'nün doğal yapısının ve bölgede yaşayan canlıların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için kullanıldığı öğrenildi.

Bölgede görev yapan ekipler, tabela eksikliklerinin bulunduğu noktalarda vatandaşlara ve ziyaretçilere sözlü olarak bilgilendirme yapmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Seyfe Gölü, Çevre, Doğa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Çevre Seyfe Gölü'ndeki Tabelalara Vandal Saldırı - Son Dakika

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