Sıcaklardan Bunalan Köpekler Barajda Serinliyor
Gaziantep İslahiye'de aşırı sıcaklarda köpekler serinlemek için baraj suyuna giriyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan köpekler baraj suyuna girerek serinliyor.
Hava sıcaklarının 37 dereceyi bulduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı hayvanlar serinlemek için baraj gölüne girdi. Özellik aşırı sıcaktan bunalan köpekler bölgede bulunan baraja girerek serinledi.
Kaynak: İHA
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