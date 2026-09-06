Sıcaklık yeniden artıyor; pazartesi günü hava 38 derece olacak

Adana'da sıcak hava etkisini sürdürürken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Kentte yüksek nem nedeniyle özellikle geceleri de bunaltıcı hava etkili oluyor.

Meteorolojik verilere göre Adana'da bugün sıcaklığın gündüz 35 derece, gece ise 24 derece civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gündüz sıcaklıklarının 36 derece seviyelerinde seyretmesi, pazartesi günü ise sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının 21-24 derece arasında seyretmesi beklenirken, yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşlar gece saatlerinde de bunaltıcı havayı hissediyor. Adana'da nem oranının bazı saatlerde yüzde 100'e yaklaşması, sıcaklığın olduğundan daha yüksek hissedilmesine neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel saatlik tahminlerinde de Adana'da özellikle sabah ve gece saatlerinde nem oranının yüksek seviyelere çıkacağı görülüyor.

Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.