Şiddet gören köpeği Başkan Mesut Akbıyık sahiplendi

Sahipleri tarafından şiddet gördüğü için Karesi Belediyesi tarafından Beyköy'deki Hayvan barınağında korumaya alınan 'Odi' isimli köpeği Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'a sahiplendirildi.

Sosyal medyada hepimizi derinden üzen o görüntülerin ardından, derneklerimizin ihbarıyla hemen harekete geçen ekipler, şiddet gören ve Odi adı verilen köpeği teslim aldı.

Karesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sinem Anaçoğlu yaptığı sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi. " Sosyal medyada hepimizi derinden üzen o görüntülerin ardından, derneklerimizin ihbarıyla hemen harekete geçen ekiplerimiz, dünya tatlısı dostumuzu teslim aldı. Veteriner hekimlerimizin gözetiminde, sağlık kontrolleri titizlikle yapılan minik dostumuz için artık yepyeni, huzurlu ve sevgi dolu bir dönem başlıyor! Bu güzel başlangıca ilk dokunuş ise sevgili gönüllümüz Beril'den geldi ve bu masum cana bundan sonra gururla taşıyacağı "Odi" ismini verdi. Barınağımızı ziyaret eden hayvan dostu öğretmen Yasemin Tokmak ve diğer ziyaretçiler sevimli ve cana yakın Odi'yi kucağına alarak, sevdi. Belediye Başkanımız Av. Mesut Akbıyık'ın bizzat sahiplendiği Odi, Karesi Belediyesi Doğal Yaşam Alanı ve Geçici Hayvan Bakımevimizin koruması altında, en özel şartlarda sevgiyle büyüyecek. Bu süreçte Odi'yi sahiplenmek isteyen pek çok hayvansever vatandaşımız oldu. Ancak Belediye Başkanımızın onayı ve Sokak Hayvanları Derneklerimizin seçimi ile Odi'yi isteyen onu sevecek ve kollayacak yeni ailesi belirlenebilir. Bu süreçte Doğal Yaşam Alanımızda sevimli pati dostlarıyla birlikte güvenle yaşayacaktır. Odi'mizin her anı yakından takip edilecek ve hak ettiği o mutlu hayata bizimle birlikte devam edecektir. Veteriner hekimlerimizin gözetiminde, sağlık kontrolleri titizlikle yapılan minik dostumuz için artık yepyeni, huzurlu ve sevgi dolu bir dönem başlıyor. "Şiddete geçit yok, sevgiye sınır yok! Odi ve tüm canlar Karesi'ye emanet" açıklaması yaptı. - BALIKESİR