Sigarasız Köy: Tazlar

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar köyü, yaklaşık bir asırdır süregelen "sigarasız köy" geleneği ve kahvehanesiz yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Köy sakinleri vakitlerini kahvehaneler yerine her mahallede bulunan köy odalarında, dumansız bir havada geçirirken, bu durum 1900'lü yıllarda yabancı basında dahi yer buldu.

Kış aylarında 400 ila 500 kişinin yaşadığı, yaz sezonunda ise gurbetçilerin gelmesiyle 450 hanesinde 2 bin kişinin konakladığı Tazlar köyündeki sıra dışı yaşam, sigaraya karşı duruşuyla dikkat çekiyor. Köyün sigaraya karşı geçmişinin 1928 yılına dayandığını belirten Tazlar köyü Kalkınma Derneği Başkanı Mehmet Aydoğmuş, bu bilincin köye nasıl yerleştiğini şu sözlerle anlattı:

"Sigara içilmeyen köy ünvanını 1928 yılında almışız. O günlerde yaşayan Ahmet Ağa ismindeki bir büyüğümüz bu köyde sigarayı yasaklamış ve gerçekten de o günden sonra içen olmamış. Anlattıkları kadarıyla o zamanlar sadece bir çoban sigara içermiş. Bu hikaye önce yurt dışındaki bir gazetede, ardından da Afyon'daki yerel bir gazetede yayınlanmıştı. Biz de geçmişimizi onlardan detaylıca öğrendik."

"Köyümüzde sigara içenlerin oranı yüzde 15'i geçmez"

Tamamen "sıfır sigara" demenin abartılı olacağını ancak bağımlılık oranının Türkiye ortalamasının çok çok altında olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, "Köyümüzde bu zararlı maddeleri kullanan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Hiç sigara içilmiyor demek belki biraz abartı olabilir ama köyümüzde sigara içenlerin oranı yüzde 15'i kesinlikle geçmez.

Köyde kahvehane yok, mahalle odaları var

Köyün bir diğer dikkat çeken özelliği ise bünyesinde hiçbir kahvehanenin barındırmaması. Köylülerin sosyalleşme ihtiyacını asırlık bir kültürle çözdüğünü ifade eden Dernek Başkanı Aydoğmuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Köyümüzde kahvehane yok. Bunun yerine her mahallede odalarımız var. Büyüklerimiz ve gençlerimiz kahve ihtiyacını o odalarda giderirler. Oturup muhabbet etmek için ya da gençler ve çocukların oyun oynaması için bu odalar kullanılır. Doğal olarak buralarda da kesinlikle sigara içilmez. Sigara içilmediği ve sağlıklı bir iletişim kurulduğu için de köyümüzde kimse kahvehaneye ihtiyaç duymuyor."

Kaymakamlık ve Yeşilay harekete geçti

Tazlar köyünün bu örnek yapısı, mülki idareyi de harekete geçirdi. Yeşilay'ın köyde özel bir çalışma yürüttüğünü müjdeleyen Aydoğmuş, "Sağ olsun Sinanpaşa Kaymakamımız Emrah Aslan, muhtarımızla istişare edip bu işe el attı ve süreci organize etti. Yeşilay'ın bu konuda köyümüzde bir çalışması var" diyerek destek veren yetkililere teşekkür etti.

Doğayla iç içe yapısı ve asırlık dumansız hava sahasıyla Tazlar köyü, sağlıklı yaşam misyonuyla bölgenin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR