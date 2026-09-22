Siirt Kurtalan\'da öğrenci güvenliği için 17 okul önünde trafik işaretlemesi yapıldı

Siirt Kurtalan'da öğrenci güvenliği için 17 okul önünde trafik işaretlemesi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde 17 okulun önünde yatay trafik işaretleme çalışması yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince 'Önce Yaya' görselleri, yaya geçitleri ve dur çizgileri standartlara uygun boyanarak yenilendi; öğrencilerin güvenli geçişi ve sürücü farkındalığı hedeflendi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve sürücülerde yaya geçidi farkındalığını artırmak amacıyla 17 okulun önünde yatay trafik işaretleme çalışması gerçekleştirildi.
Kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, okul önlerinde bulunan "Önce Yaya" görselleri, yatay yaya geçitleri ve enine dur çizgileri standartlara uygun şekilde boyanarak yenilendi.
Çalışmayla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanması ve sürücülerin yaya geçitlerine yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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