Pervari\'de üst yapı çalışmaları

Siirt'in Pervari ilçesinde Doğan–Çemikari–Pervari köy Yolu güzergahında 10,2 kilometrelik çift kat sathi kaplama yol ile 1 kilometrelik sanat yapıları ve tahkimat çalışmaları tamamlandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, yatırımın kırsal ulaşımı güçlendireceğini belirterek, tamamlanan çalışmalarla bölgede yaklaşık 43 kilometrelik ulaşım yatırımının hayata geçirildiğini ifade etti. Vali Kızılkaya, yatırım sayesinde özellikle kış aylarında Geçit Tepe mevkiinde yaşanan ulaşım sorunlarının büyük ölçüde giderileceğini, il merkezine ulaşım süresinin bir saatten fazla kısalacağını ve tarımsal üretim ile coğrafi işaret tescilli Pervari balı başta olmak üzere arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlanacağını kaydetti. - SİİRT