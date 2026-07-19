Pervari'de üst yapı çalışmaları - Son Dakika
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Pervari'de üst yapı çalışmaları

Pervari\'de üst yapı çalışmaları
19.07.2026 11:24  Güncelleme: 11:25
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Siirt'in Pervari ilçesinde 10,2 km'lik çift kat sathi kaplama yol ile 1 km'lik sanat yapıları tamamlandı. Vali Kızılkaya, yatırımın kırsal ulaşımı güçlendireceğini, Geçit Tepe mevkiinde kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarını gidereceğini ve il merkezine ulaşım süresini 1 saatten fazla kısaltacağını belirtti. Ayrıca çalışmaların tarımsal üretim ve Pervari balı arıcılığına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde Doğan–Çemikari–Pervari köy Yolu güzergahında 10,2 kilometrelik çift kat sathi kaplama yol ile 1 kilometrelik sanat yapıları ve tahkimat çalışmaları tamamlandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, yatırımın kırsal ulaşımı güçlendireceğini belirterek, tamamlanan çalışmalarla bölgede yaklaşık 43 kilometrelik ulaşım yatırımının hayata geçirildiğini ifade etti. Vali Kızılkaya, yatırım sayesinde özellikle kış aylarında Geçit Tepe mevkiinde yaşanan ulaşım sorunlarının büyük ölçüde giderileceğini, il merkezine ulaşım süresinin bir saatten fazla kısalacağını ve tarımsal üretim ile coğrafi işaret tescilli Pervari balı başta olmak üzere arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlanacağını kaydetti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Pervari'de üst yapı çalışmaları - Son Dakika

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