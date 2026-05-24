Siirt\'te yol seferberliği: 14 buçuk kilometrelik çalışma tamamlandı

Siirt'te ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yol çalışmaları kapsamında, kent genelinde 20 ayrı noktada toplam 14 buçuk kilometrelik yol çalışması tamamlandı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şehrimizin yollarına attığımız her imza, Siirt'imize duyduğumuz sorumluluğun ve hemşehrilerimize hizmet etme kararlılığımızın bir göstergesidir" dedi. Yapılan çalışmalar kapsamında 30 bin ton bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol çizgilerinin de çekilmesiyle şehir içi ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern hale getirildiği belirtildi. Vali Kızılkaya, hedeflerinin 25 kilometre yol yenileme, 60 kilometre yol bakım çalışması ve 50 bin ton asfalt serimi olduğunu açıkladı.

Siirt Belediyesi ekiplerinin planlanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü, kent ulaşımını modern bir yapıya kavuşturmak için yatırımların devam edeceği bildirildi. - SİİRT