Siirt\'te dev asfalt hamlesi: 26 bölgede 25 kilometrelik yol yenilenecek, 50 bin ton asfalt serilecek

Siirt'te kent merkezinde başlatılan asfalt seferberliği kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi Caddesinde ilk etap çalışmaları başladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 950 metre uzunluğundaki cadde, bin 800 ton sıcak bitümlü asfalt kullanılarak yenileniyor. Vali Kızılkaya, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehir merkezinde 26 bölgede toplam 25 kilometre yol yenileme, 60 kilometrelik alanda bakım ve onarım çalışması ile sezon boyunca 50 bin ton asfalt serimi hedeflendiğini belirtti. Siirt Belediyesi ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen çalışmalarla, kamuda verimlilik ilkesi esas alınarak, kent genelinde daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısının oluşturulmasının amaçlandığını ifade eden Kızılkaya, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Vali Kızılkaya, çalışmalar süresince vatandaşların göstereceği anlayış, hoşgörü ve destekten dolayı teşekkür etti. Vali Kızılkaya, daha sonra asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, sanayi esnafı ile de sohbet etti.

Programa, Vali Yardımcıları ve Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Tatlısöz ile Ömer Faruk Gökçe, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Carlık, İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ile belediye ve il özel idaresi birim müdürleri katıldı - SİİRT