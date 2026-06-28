Siirt'te Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Buğday Hasadı Başladı

Siirt\'te Buğday Hasadı Başladı
28.06.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yılki yağışlar sayesinde Siirt'te buğday hasadı verimli geçiyor, çiftçiler umutlu.

Siirt'te buğday hasadı başladı. Bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle hasat sezonu geçen yıllara göre biraz daha geç başlarken, çiftçiler bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlalara giren biçerdöverler, aylar süren emeğin karşılığını almak için çalışmaya başladı. Yağışların ürünlere olumlu katkı sunduğunu belirten çiftçiler, bu sezon verimin yüksek olmasını bekliyor. Çiftçi Osman Butekin, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tarımsal verimin düştüğünü belirterek, geçmiş sezonlarda dönüm başına 250-300 kilogram civarında ürün alabildiklerini söyledi. Bu yıl yağışların toprağa bereket getirdiğini ifade eden Butekin, "2026 yılında hasat dönemine başladık. Bu sene yağışlardan dolayı Allah'ın izniyle iyi verim almayı düşünüyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olacak" dedi.

Çiftçilere bol kazanç dileyen Butekin, "Tüm çiftçilerimizin hasadı hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar, bol bereketli bir yıl geçirirler" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Kurtalan, Ekonomi, Siirt, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Siirt'te Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
14:31
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
14:14
Montella ile sil baştan Ekibe mentör geliyor, Milli Takım’da santrfor inadı bitiyor
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor
13:56
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
13:54
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa’da ölü sayısı 1000’e ulaştı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı
13:30
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 14:49:51. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.