Hasat dönemi öncesi Siirt\'te arazi yollarında bakım seferberliği

Siirt'te yaklaşan hasat dönemi öncesinde çiftçilerin tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla arazi yollarında bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Siirt Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kış şartları nedeniyle bozulan tarla ve bahçe yollarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tarımsal üretimin yoğun olduğu kentte, çiftçilerin hasat döneminde herhangi bir ulaşım sorunu yaşamaması için İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalarla, üreticilerin tarlalarına daha güvenli ve rahat şekilde ulaşmaları hedefleniyor. Ekiplerin il genelindeki üretim yollarında bakım, düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına hasat dönemi öncesine kadar devam edeceği belirtildi. - SİİRT