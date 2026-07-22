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Siirt'te üstyapı çalışmaları

Siirt\'te üstyapı çalışmaları
22.07.2026 11:52  Güncelleme: 11:54
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Siirt Belediyesi, Kurtalan Caddesi'nde kaldırım ve parke düzenlemesi yaparak yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. 2026 yılına kadar 45 bin metrekare kaldırım ve 10 bin metrekare parke taşı yenilenecek.

Siirt Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yaya güvenliğini artırmak ve şehir estetiğini geliştirmek amacıyla kaldırım ve parke çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurtalan Caddesi'nde Yeni Kültür Merkezi ile Halk Kütüphanesi önünde kaldırım ve parke düzenleme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar çerçevesinde bin 600 metrekare desen taş, 105 metrekare oluk ve 210 metre bordür döşemesi yapılırken, yağmur suyu drenaj hattı da yenileniyor. Böylece yayaların daha güvenli ve konforlu ulaşımı hedeflenirken, yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Belediye, 2026 yılı üstyapı yatırım programı kapsamında kent genelinde 45 bin metrekare kaldırım ile 10 bin metrekare kilitli parke taşı yenilemeyi hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen program doğrultusunda kaldırım, parke ve diğer üstyapı çalışmalarını ihtiyaç duyulan farklı noktalarda sürdüreceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Siirt'te üstyapı çalışmaları - Son Dakika

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