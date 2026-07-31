Siirt\'te Nadir Görülen Mısır Meyve Yaradası

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bölgede nadir rastlanan Mısır meyve yarasası görüldü. Yaklaşık 25 santimetre kanat açıklığına sahip olduğu belirtilen yarasa, gündüz saatlerinde ortaya çıkınca vatandaşların ilgisini çekti.

Gece aktif olan bir tür olarak bilinen Mısır meyve yarasasının gündüz görülmesi dikkat çekerken, çevrede bulunan vatandaşlar ilk kez bu kadar büyük bir yarasa gördüklerini ifade etti. Siirt ve çevresinde çok sık rastlanmayan türün görüntülenmesi merak uyandırırken, uzmanlar yabani hayvanların rahatsız edilmemesi ve doğal yaşam alanlarına bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor.