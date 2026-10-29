Silifke\'de sel suları site bahçeleri ile depoları bastı, Yeşilovacık\'ta yol kapandı

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli yağışla gelen sel suları dereleri coşturdu. Bazı sitelerin bahçeleri suyla dolarken, depolarını da su bastı.

Silifke ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış, bugün de sabaha kadar devam ederek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, Yeşilovacık Mahallesi'nde derenin taşması sonucu mahalle içerisindeki yol trafiğe kapandı, bazı sitelerin bahçelerini ve evlerin birinci katları ile depoları su bastı. Bölgede yaşanan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış, Işıklı Mahallesi'nde de ulaşımı olumsuz etkiledi. Dağlık alandan kopan küçük kayalar yola savrulurken, mahalle içindeki yollarda ulaşım güçlükle sağlandı. Bölgede yağışın devam etmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Öte yandan gece boyunca ilgili ekiplerin taşkınların etkili olduğu bölgede çalışma yaptığı bildirildi.