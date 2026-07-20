Silifke’ye Kesintisiz İçme Suyu - Son Dakika
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Silifke’ye Kesintisiz İçme Suyu

Silifke’ye Kesintisiz İçme Suyu
20.07.2026 10:46
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MESKİ, Silifke'de 81 milyon lira yatırımla 22 mahallede içme suyu sorununu çözdü.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Silifke ilçesinde 81 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 'Gökler Deresi İçme Suyu Yapım İşi' kapsamında 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşın içme suyu sorunu çözüldü.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, Silifke'de tamamlanan proje ile özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliğine kalıcı çözüm getirildi. Proje kapsamında mevcut terfi merkezi yenilenirken, 11 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi ve 200 ile 300 metreküp kapasiteli 2 içme suyu deposu inşa edildi.

Daha önce Aksıfat kaynağından beslenen 22 mahallede, kuraklık ve artan nüfus nedeniyle özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin sona erdiği belirtildi. Yapılan yatırımla mahallelere kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanırken, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin de su ihtiyacının karşılanmasına katkı sunuldu.

MESKİ Kontrol Mühendisi Murat Tayyipoğlu, yaklaşık 81 milyon lira maliyetli proje sayesinde 22 mahallede kesintisiz içme suyu temininin sağlandığını belirterek, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık kaynaklı su sıkıntılarının giderildiğini ifade etti.

Yenibahçe Mahalle Muhtarı Hızır Kurt da önceki yıllarda vatandaşların 2-3 günde bir su alabildiğini hatırlatarak, projenin devreye girmesiyle bu yıl herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadığını söyledi. Çaltıbozkır Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı ise iklim şartları nedeniyle yaşanan su sorunlarının MESKİ'nin çalışmalarıyla çözüldüğünü dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Halime Kunt ve Eşe Yüksel de geçen yıl yaşanan su kesintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini, bu yıl ise çeşmelerden kesintisiz ve tazyikli su akmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Silifke’ye Kesintisiz İçme Suyu - Son Dakika

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