Silopi'de Kavaközü ve Özgen köylerinde metruk yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Silopi'de Kavaközü ve Özgen köylerinde metruk yapıların yıkımı sürüyor

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Silopi\'de Kavaközü ve Özgen köylerinde metruk yapıların yıkımı sürüyor
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Kaymakamlığı koordinesinde Özel İdare ekiplerince Kavaközü ve Özgen köylerindeki metruk binaların yıkımı sürdürülüyor. Kullanılmayan ve terk edilmiş yapıların kaldırılmasının hedeflendiği çalışmalar her iki köyde devam ediyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor.

Silopi Kaymakamlığı koordinesinde Özel İdaresi ekipleri tarafından Kavaközü ve Özgen köylerinde bulunan metruk binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Belirlenen alanlarda yürütülen çalışmalarla kullanılmayan ve terk edilmiş yapıların kaldırılması hedefleniyor. Ekipler, her iki köyde de yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Kavaközü ve Özgen köylerindeki yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla metruk yapıların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
SilopiŞırnakGüncelÇevreSon Dakika

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