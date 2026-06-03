Şimşekler, Sarıcakaya\'da Görsel Şölen Yarattı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde sağanak yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Sarıcakaya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak öncesi çakan şimşekler dron ile görüntülendi. Kararan havadan şimşeklerin ışığı ile aydınlanan gökyüzünde eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Çakan şimşekler sonrası başlayan yağmur, nüfusun büyük bir bölümü çiftçi olan bölge halkını mutlu etti. - ESKİŞEHİR