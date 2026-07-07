Felçli eşinin rahat etmesi için başında sinek nöbeti tutuyor - Son Dakika
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Felçli eşinin rahat etmesi için başında sinek nöbeti tutuyor

Felçli eşinin rahat etmesi için başında sinek nöbeti tutuyor
07.07.2026 13:39  Güncelleme: 13:41
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Öznur Evren, sinek ve haşere sorunu nedeniyle felçli eşinin başında gece gündüz nöbet tuttuğunu belirterek yetkililerden ilaçlama talebinde bulundu.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Öznur Evren, sinek ve haşere sorunu nedeniyle hayatlarının kabusa döndüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi. Özellikle yatağa bağımlı hastalar için sorunun büyük bir mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Evren, felçli eşinin rahat edebilmesi için gece gündüz başında sinek nöbeti tuttuğunu söyledi. Köyde ilaçlama yapılmasını talep eden Evren, yaşadıkları sıkıntının bir an önce giderilmesini istedi.

"Bu yaz sinekler bizim için kabus oldu"

68 yaşındaki eşi Eşref Evren'in 2013 yılında felç geçirerek yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Öznur Evren, "13 yıldır konuşma ve hareket kabiliyetini kaybeden eşime bakıyorum. Ancak bu yıl yaz ayları bizim için çekilmez hale geldi. Belediye çöp konteynerlerini evimizin önüne bıraktı. Üstelik ilaçlama da yapılmayınca her tarafı sinek sardı. Eşim felçli olduğu için üzerine konan sinekleri uzaklaştıramıyor. Bu nedenle gece gündüz başında sinek nöbeti tutmak zorunda kalıyorum" dedi.

Eşinin rahat edebilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Evren, "Hiçbir hareket kabiliyeti olmadığı gibi konuşma yeteneğini de kaybeden eşim için bu yaz sinekler tam anlamıyla kabus oldu. Ben ayakta olduğum sürece sineklerle mücadele ederek onu korumaya çalışıyorum. Defalarca yetkililere başvurdum ancak sorun çözülmeyince kendi imkanlarımla perdelerden cibinlik yaptım. Aylardır bir elimde sinek ilacı, diğer elimde sinek öldürücü ile adeta nöbet tutuyorum. Geçmiş yıllarda düzenli ilaçlama yapılıyordu ve böyle bir sorun yaşamıyorduk. Bu yıl ise sineklerden büyük mağduriyet yaşıyoruz. Bu sorunla tek başıma mücadele etmem mümkün değil. İlgili kurumların sesimizi duymasını ve bizi bu sineklerden kurtarmasını istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Koçarlı, Evren, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Felçli eşinin rahat etmesi için başında sinek nöbeti tutuyor - Son Dakika

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