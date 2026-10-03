Sinop Ayancık\'ta kadınlar imece usulüyle Kovanlık Mahallesi camisini temizledi

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Akören köyü Kovanlık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, imece usulüyle bir araya gelerek mahalle camisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Akören köyü Kovanlık Mahallesi sakinleri, dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneğine imza attı. Mahallede ikamet eden kadınlar, imece usulü organize olarak camide kapsamlı bir temizlik yaptı. Halılardan pencerelere, cami içinden çevre düzenlemesine kadar her detayla yakından ilgilenen kadınlar, ibadethaneyi tertemiz hale getirdi.

Akören Köyü Muhtarı Adem Süzen, sergilenen bu örnek dayanışmadan dolayı emeği geçen tüm kadınlara teşekkür ederek, "Camimizin temizliği için bir araya gelerek büyük bir özveriyle çalışan tüm hanımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.