Sinop Boyabat\'ta Adnan Menderes Bulvarı\'nda aydınlatma direkleri monte ediliyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki aydınlatma çalışmaları yeniden hız kazandı.

Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen teknik ekipler, yarım kalan çalışmaları tamamlamak üzere sahada çalışma başlattı. Ekipler, cadde boyunca aydınlatma direklerinin montajını gerçekleştirirken, çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına da özen gösterdi.

Bulvarın yeniden aydınlatılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahın daha güvenli ve aydınlık bir görünüme kavuşması hedefleniyor.