Sinop Millet Ormanı 5 Haziran\'da açılıyor

Sinop'ta vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni yaşam alanlarından biri olan Sinop Millet Ormanı, düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "81 İlde 81 Millet Ormanı" projesi kapsamında hayata geçirilen Sinop Millet Ormanı'nın açılışı, 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 14.00'te Abalı Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Toplam 24,3 hektarlık alan üzerine kurulan millet ormanında yöresel ürün satış alanları, çocuk oyun parkları, açık ve kapalı kamelyalar, kültür evi, büfe, ibadethane, bisiklet ve yaya yolları, spor ve dinlenme alanları ile piknik ve rekreasyon alanları yer alıyor. Doğal yapıya uygun şekilde tasarlanan millet ormanının, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmasının yanı sıra Sinop'un turizm potansiyeline de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ve doğaseverler açılış programına davet edilirken, millet ormanına girişlerin ücretsiz olacağı belirtildi. - SİNOP