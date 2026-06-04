Sinop Millet Ormanı 5 Haziran'da açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Millet Ormanı 5 Haziran'da açılıyor

Sinop Millet Ormanı 5 Haziran\'da açılıyor
04.06.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni yaşam alanlarından biri olan Sinop Millet Ormanı, düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Sinop'ta vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni yaşam alanlarından biri olan Sinop Millet Ormanı, düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "81 İlde 81 Millet Ormanı" projesi kapsamında hayata geçirilen Sinop Millet Ormanı'nın açılışı, 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 14.00'te Abalı Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Toplam 24,3 hektarlık alan üzerine kurulan millet ormanında yöresel ürün satış alanları, çocuk oyun parkları, açık ve kapalı kamelyalar, kültür evi, büfe, ibadethane, bisiklet ve yaya yolları, spor ve dinlenme alanları ile piknik ve rekreasyon alanları yer alıyor. Doğal yapıya uygun şekilde tasarlanan millet ormanının, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmasının yanı sıra Sinop'un turizm potansiyeline de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ve doğaseverler açılış programına davet edilirken, millet ormanına girişlerin ücretsiz olacağı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop Millet Ormanı 5 Haziran'da açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:29:35. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop Millet Ormanı 5 Haziran'da açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.