Sinop Millet Ormanı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Millet Ormanı Açıldı

Sinop Millet Ormanı Açıldı
06.06.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Abalı köyünde, 21 milyon lira maliyetle Sinop Millet Ormanı hizmete açıldı.

Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Abalı köyünde 21 milyon lira maliyetle hayata geçirilen ve 24 hektarlık alana sahip "Sinop Millet Ormanı", düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılış töreninde konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Sinop'un doğal güzelliklerine dikkat çekerek, vatandaşların bu güzelliklerden daha fazla faydalanabilmesi gerektiğini ifade etti. Millet Ormanı'nın önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vereceğini belirten Maviş, "Bugün Sinop Millet Ormanı'nın açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Orman Bölge Müdürümüz alanla ilgili bilgileri bizimle paylaştı. Gerçekten 240 dönümlük bir alan ve bu alanda çok güzel sosyal donatı imkanları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla konforlu bir yaşam alanı ortaya çıkmış oldu. Biz her yerde söylüyoruz; Sinop Allah vergisi güzelliğe sahip bir ilimiz. Hem doğasıyla hem tarihiyle hem kültürüyle çok özel bir şehir. Sayın Valimiz 'yeşil deniz, mavi deniz' diyor. Ormanıyla, deniziyle yani yeşil ve mavi deniziyle muhteşem bir şehir. Ancak bu şehirde yaşayan bizler bu güzelliklerden ne kadar yararlanabiliyoruz? Yeşilliğinden, maviliğinden ne kadar istifade edebiliyoruz? Bir taraftan Sinop'a daha fazla turist getirebilmenin mücadelesini verirken aslında ilk vermemiz gereken mücadele, Sinop'ta yaşayan insanların bu şehri doya doya yaşayabilmesi ve güzelliklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmesidir. Bunun hesaplarını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu da millet ormanlarının vatandaşları doğayla buluşturan önemli sosyal yaşam alanları olduğunu belirterek, "Millet ormanları vatandaşlarımızın doğayla buluşmasını sağlayan, sosyal yaşamı destekleyen, çevre bilincinin gelişmesine katkı sunan ve toplumun her kesimine hitap eden önemli yaşam alanlarıdır. Sinop Millet Ormanı da bu anlayışla planlanmış ve ilimize kazandırılmış önemli bir kamu yatırımıdır. Sinop genelinde vatandaşlarımızın hizmetinde bulunan 14 adet orman parkı yer almaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sinop Millet Ormanı ile birlikte bu sayı 15'e yükselmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua sonrası kurdele kesilerek Sinop Millet Ormanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Orman içerisinde 8 çocuk oyun alanı, 2 yöresel ürünler satış alanı, 1 ibadethane, 1 amfi tiyatro, 41 kameriye, 41 piknik masası, 12 çeşme ve 24 mangal ünitesi yer alıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm, Yaşam, Çevre, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop Millet Ormanı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Hürmüz’ün kapalı olması Rusya’yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
13:35
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye veda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 14:09:07. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop Millet Ormanı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.