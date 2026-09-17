Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde 2026 yılı program hedefleri değerlendirildi - Son Dakika
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde 2026 yılı program hedefleri değerlendirildi

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Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde 2026 yılı program hedefleri değerlendirildi
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde, 2026 yılı program hedefleri, gerçekleşme düzeyi ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığındaki eylül ayı video konferans toplantısında, orman yangınları açısından riskli dönemin sürdüğüne dikkat çekildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde, 2026 yılı program hedefleri, gerçekleşme düzeyi ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ve yönetim ekibinin katılımıyla eylül ayı video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026 yılı çalışma programında belirlenen hedefler ile ulaşılan gerçekleşme düzeyi ele alındı. Yıl sonuna kadar tamamlanması gereken faaliyetler ve uygulama süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Orman yangınları açısından riskli dönemin devam ettiğine dikkat çekilen toplantıda, sahadaki çalışmaların gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülmesi ve yıl sonu hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: İHA
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