Sinop'ta Ağaçlandırma Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinop'ta Ağaçlandırma Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop\'ta Ağaçlandırma Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
19.06.2026 12:35
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Sinop Orman İşletme Müdürlüğü, 350 hektarda genç fidanların sağlıklı gelişimi için bakım yapıyor.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği tarafından endüstriyel ağaçlandırma sahalarında bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve genç fidanların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 350 hektarlık alanda ot alma ve çapalama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla, genç fidanların gelişimini olumsuz etkileyen yabancı otlar temizlenerek fidanların su, ışık ve besin maddelerinden daha verimli şekilde yararlanması hedefleniyor. Ayrıca bakım faaliyetleri sayesinde fidanların büyüme hızının artırılması ve sahalardaki ağaçlandırma başarısının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, endüstriyel ağaçlandırma sahalarında bakım çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, geleceğe daha sağlıklı ve verimli ormanlar bırakmak için çalışmaların titizlikle devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sinop'ta Ağaçlandırma Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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