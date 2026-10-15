Sinop\'ta belediye ekipleri sel riskine karşı mazgal ve yağmur suyu hatlarını temizledi

Sinop'ta belediye ekipleri sel riskine karşı mazgal ve yağmur suyu hatlarını temizlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'ta belediye ekipleri muhtemel sel ve su baskınlarını önlemek için mazgal ve yağmur suyu hatlarındaki çamur ile tortuları temizledi. Çalışma kent merkezi ile sahil kesimindeki tahliye noktalarında sürdürüldü.
Sinop'ta muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla mazgallar ve yağmur suyu hatlarında biriken çamur ve tortular, kanal temizleme aracı yardımıyla temizlendi.
Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yol kenarları ve sahil kesimindeki yağmur suyu tahliye noktalarında temizlik yapıldı. Mazgal kapaklarını kaldıran ekipler, iç kısımlarda biriken çamur ve tortuları aracın vakum hortumuyla çekti.
Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, hortumlar yardımıyla hatların iç kısımlarına da müdahale edildi. Yağmur suyunun tahliyesini kolaylaştırmayı amaçlayan temizlik işlemleri, farklı noktalardaki mazgal ve bacalarda sürdürüldü.
Kaynak: İHA
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