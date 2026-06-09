MACRO CLEAN Projesiyle Çevre Bilinci Artırıldı

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülen MACRO CLEAN Projesi kapsamında, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sinop İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Bilgin, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Bat, akademisyenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü personelleri Hicran Nalbantoğlu ve Funda Gürleyen Kuru ile TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında dalgıçlar tarafından kıyı temizliği çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca öğrenciler ve diğer katılımcıların aktif katılımıyla ileri dönüşüm ve geri dönüşüm atölyeleri düzenlendi.

Programda öğrencilere çevrenin korunmasının önemi anlatılırken, ötrofikasyonun nedenleri ve deniz kirliliğinin çevre üzerindeki etkileri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleriyle çevre sorunlarına dikkat çekilmesi ve öğrencilerde çevre duyarlılığının artırılması amaçlandı.

Sürdürülebilir yaşam konularında yapılan bilgilendirmelerle genç nesillerin çevreye karşı daha bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. - SİNOP