Sinop'ta Ekoturizm ve Orman Parkları İncelemesi - Son Dakika
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Sinop'ta Ekoturizm ve Orman Parkları İncelemesi

Sinop\'ta Ekoturizm ve Orman Parkları İncelemesi
09.07.2026 12:33
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, ekoturizm ve orman parkları için projeleri yerinde inceledi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan orman parkları ve ekoturizm alanlarında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde mevcut projeler değerlendirilirken, yeni orman parkları ve ekoturizm alanları için planlanan çalışmalar da masaya yatırıldı.

Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Galip Çağtay Tufanoğlu, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sorumluluk sahasında bulunan orman parkları ve ekoturizm alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Barış Tamer Kiliş, Ekoturizm Şube Müdürü Aydın Yumuş ve Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Altınel de katıldı.

Program kapsamında Sinop Millet Ormanı, Dibekli Bal Ormanı, Gazi Konaklamalı Orman Parkı ile Akgöl Ekoturizm Alanı ziyaret edilerek devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Heyet, alanlarda yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında ayrıca Sinop Osmaniye, Saraydüzü, Türkeli ve Durağan Akkır'da orman parkı olarak düzenlenmesi planlanan alanlar ile Durağan Karataş Şelalesi'nde oluşturulması hedeflenen ekoturizm rotası da yerinde incelendi. Planlama süreciyle ilgili teknik değerlendirmeler yapılarak projelerin son durumu ele alındı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni orman parkları ve ekoturizm alanlarını kente kazandırmak amacıyla planlama ve uygulama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Turizm, Yaşam, Çevre, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Ekoturizm ve Orman Parkları İncelemesi - Son Dakika

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