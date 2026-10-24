Sinop\'ta Fatih İlkokulu öğrencileri kayın tohumlarını toprakla buluşturdu

Sinop'ta ilkokul öğrencileri, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kayın tohumlarını toprakla buluşturarak geleceğin ormanlarına katkı sağladı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öğrencilerde doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmak amacıyla tohum ekimi etkinliği düzenlendi. Bektaşağa Orman İşletme Şefliği bünyesindeki kayın doğal gençleştirme sahasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Fatih İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri kayın tohumlarını toprakla buluşturarak ormanların yenilenme sürecine katkı sağladı. Tohum ekimini uygulamalı olarak deneyimleyen minikler, aynı zamanda orman ekosistemini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere doğanın korunması, ağaçların ekosistemdeki önemi ve orman varlığının gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği konusunda bilgiler verildi. Geleceğe umut eken minik öğrenciler, yeşil bir dünyanın önemini bir kez daha keşfederek doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandı.