Sinop\'ta Kırsal Altyapı Güçlendiriliyor

Sinop İl Özel İdaresi, kırsal altyapıyı güçlendirmek ve ulaşımın kesintisiz sürdürülmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, muhtemel yoğun yağışlar sonrasında meydana gelebilecek su baskınlarını ve taşkınları önlemek, yollarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için sahada yoğun bir mesai harcıyor. İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki yol ağlarında yürütülen planlı çalışmalar kapsamında; şevleme, şarampol düzenleme, menfez temizliği ve yıpranan menfezlerin yenilenmesi işlemleri gerçekleştiriliyor. Yapılan bu çalışmalarla yağmur sularının kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi hedeflenirken, köy yollarının da yağışlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi sağlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olması için saha çalışmalarının il genelinde aralıksız bir şekilde süreceği bildirildi. - SİNOP