Türkeli\'de "Orman Benim" etkinliği

Sinop'un Türkeli ilçesinde, çevre bilincini artırmak ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinliği kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Yusuflu köyünde, Hıdırellez ve Güreş Şenliklerinin düzenlendiği piknik alanında gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Muhammet Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı. Katılımcılar tarafından alanda çöp toplama çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte, özellikle ormanlık alanlar ve piknik bölgelerinde çevre temizliğinin önemine dikkat çekilirken, cam şişe ve yanıcı atıkların doğaya bırakılmasının yangın riskini artırdığı vurgulandı. Yetkililer, vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. - SİNOP