Şırnak\'ta Genç Ofis gönüllüsü öğrenciler doğa temizliğiyle farkındalık oluşturdu

Şırnak'ta Şükrü Geliş Fen Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Ofis gönüllüleri, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak ve toplumda çevre bilincini aşılamak amacıyla örnek bir etkinliğe imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren gönüllü gençler, 'daha temiz ve yeşil bir gelecek' hedefiyle kolları sıvadı. Etkinlik kapsamında doğaya çıkan lise öğrencileri, çevrenin korunması ve tahrip edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek toplumsal duyarlılık mesajı verdi. Yaşanabilir bir doğa için el ele veren gençler, çevre temizliğinin yalnızca belirli gün ve haftalara sıkıştırılamayacağının altını çizdi. Doğayı korumanın herkes için temel bir görev olduğunu belirten Genç Ofis gönüllüleri, çevre temizliğinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir rutini haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm vatandaşları doğaya sahip çıkmaya davet etti.