Şırnak'ta koyun kırkma mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta koyun kırkma mesaisi başladı

Şırnak\'ta koyun kırkma mesaisi başladı
07.07.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Beytüşşebap'ta besiciler, yaylalara çıkmadan önce koyunlarını kırkma ve yıkama işlemleri yapıyor.

Şırnak'ta yayla hazırlığındaki besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı.

Beytüşşebap ilçesi Akarsu köyündeki yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler hayvanlarını yünlerinden kurtarıp yıkıyor. Yılda sadece 1 kere kuzu ve koyun kırkma mesaisi yapan besiciler günlerdir binlerce küçükbaş hayvanı temizlemek için çaba sarf ediyor. Kış aylarında ahırlarda bekletilen ve yaz ayları gelince yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanlar ilk defa temizleniyor. Hem et hem de süt verimi için yapılan yıkama ve kırkma işleri 10 gün devam edecek. Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Koyun kırkma mesaisi başladı. Biz de başladık kırkıyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Faraşin Yaylasına her yıl geliyoruz, buradan yüksek bölgelere gidiyoruz. Yollardan şikayetçiyiz. Araçlar yolda kalıyor yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Senede bir kere kırkıyoruz temizlenmesi için daha iyi oluyor daha güzel verim alıyoruz".

Besiciler karların erimesi ile yüksek kesimlere çıkacaklarını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beytüşşebap, Çiftçilik, Ekonomi, Şırnak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta koyun kırkma mesaisi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Cezaevinde büyük isyan 25 kişi hayatını kaybetti Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
5 ilde dev operasyon 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi 5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

09:30
Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara’dan verilecek mesaj açık olmalıdır
Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır
09:18
Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj
Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj
09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
08:32
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
07:32
İstanbul’da AVM otoparkında skandal görüntü Yakalanınca hızla kaçtılar
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
07:06
NATO Zirvesi’nin en dikkat çeken kulisi Trump F-35 müjdesini verecek
NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 09:51:16. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta koyun kırkma mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.