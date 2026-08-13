Şırnak'ta Lavanta Bahçeleri Renk Şöleni Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Lavanta Bahçeleri Renk Şöleni Oluşturdu

Şırnak\'ta Lavanta Bahçeleri Renk Şöleni Oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beytüşşebap yaylalarında bu yıl verimli geçen lavanta sezonu, arıcıların yüzünü güldürdü.

Şırnak yaylalarında bu yıl verimli geçmesiyle her yer lavanta bahçesine dönüştü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı yaylalarda bu yıl verimli geçmesiyle beraber lavanta bahçeleri oluştu. Renk renk açan lavantalar, arıcıların yüzünü güldürdü. Doğal yetişen lavanta çiçeği yaylanın tamamında renk şöleni oluştu. Dron ile havadan görüntülenen yayla, görsel şölen oluşturdu. Yayla genelinde bal arıları bu yıl binlerce çiçeğin olması olması arıcıların yüzünü güldürdü. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki yaylada, bu yıl lavanta bahçeleri görüldü. Doğal yetişen çiçekler arıcılık sektörüne olumlu yönde etki ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beytüşşebap, Şırnak, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta Lavanta Bahçeleri Renk Şöleni Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 14:04:03. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Lavanta Bahçeleri Renk Şöleni Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.