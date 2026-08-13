Şırnak\'ta Lavanta Bahçeleri Renk Şöleni Oluşturdu

Şırnak yaylalarında bu yıl verimli geçmesiyle her yer lavanta bahçesine dönüştü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı yaylalarda bu yıl verimli geçmesiyle beraber lavanta bahçeleri oluştu. Renk renk açan lavantalar, arıcıların yüzünü güldürdü. Doğal yetişen lavanta çiçeği yaylanın tamamında renk şöleni oluştu. Dron ile havadan görüntülenen yayla, görsel şölen oluşturdu. Yayla genelinde bal arıları bu yıl binlerce çiçeğin olması olması arıcıların yüzünü güldürdü. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki yaylada, bu yıl lavanta bahçeleri görüldü. Doğal yetişen çiçekler arıcılık sektörüne olumlu yönde etki ediyor.