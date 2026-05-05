Şırnak'ta Riskli Kayalar Patlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Riskli Kayalar Patlatıldı

Şırnak\'ta Riskli Kayalar Patlatıldı
05.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kontrollü kaya patlatma işlemi ile düşme riski olan bloklar güvenli şekilde kırıldı.

Şırnak'ta riskli kaya blokları yurtdışından getirilen piroteknik kartuşlarla kontrollü şekilde patlatıldı.

Şırnak'ta, kaya düşme riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında tehlike oluşturan kaya blokları kontrollü şekilde patlatıldı. Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, İdil ilçesine bağlı kentli köyünde devam eden Kaya Islahı Önlem Projesi çerçevesinde, bariyerlerin tutamayacağı büyüklükte ve risk teşkil eden kaya blokları için çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, yurt dışından özel izinlerle temin edilen piroteknik kaya kırıcı kartuşlar kullanılarak söz konusu kaya blokları, jandarmanın Kentli köyünde aldıkları güvenlik önlemlerin ardından ve köy camisinden yapılan "Köyümüzde kaya patlatma işlemi yapılacak, evlerden çıkmamanız önemli rica olur" anonsun ardından kontrollü şekilde kaya patlatma işlemi yapıldı. Yetkililer, piroteknik kartuşların patlatma işlemlerinde güvenli, çevre dostu ve yüksek verimlilik sağlayan yeni nesil bir yöntem olduğunu belirtti.

AFAD Şırnak İl Müdür Yardımcısı Bayram Bayat, yaptığı açıklamada, Kentli köyü muhtarı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda bölgede kaya düşme riski bulunan alan için ıslah projelendirme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Projede önemli aşamaların geride bırakıldığını ifade eden Bayat, "Yapılan uygulamalarda 120 adet yüzey ankraj ile birlikte 6 bin 500 metrekare alan çelik ağ ile kaplandı. Ayrıca toplam 260 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilogram kaya tutma kapasitesine sahip bariyer sistemi kuruldu" dedi.

Bayat, projenin son aşamasında kontrolsüz şekilde düşme riski bulunan kaya bloklarının kırım işlemlerine geçildiğini belirterek, "Projeye göre 130 adet kayanın aktif yöntemlerle ıslah edilemeyeceği değerlendirildi. Şırnak Valiliğinden alınan izinler doğrultusunda, belirlenen kaya blokları piroteknik kaya kırıcı kartuşlarla kontrollü olarak kırıldı" diye konuştu.

Çalışmalarla, Kentli köyünde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta Riskli Kayalar Patlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:58:38. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Riskli Kayalar Patlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.