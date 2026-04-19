Şırnak'ta Sağanak Yağış Sel Tehlikesi Yarattı
Şırnak'ta Sağanak Yağış Sel Tehlikesi Yarattı

19.04.2026 10:33
Şırnak'ta etkili sağanak yağış sonrası Habur Çayı’nın debisi yükseldi, evler su altında kaldı.

Şırnak'ta dün akşamdan beri etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Tehlike çanları çalan dere yatağı evlere kadar ulaştı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi coştu. Ev ve arsalara kadar yükselen sel suları görüntülendi. Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, har yıl bu sorunu yaşadıklarını, kalıcı çözümün ise dere yataklarına duvar örülmesi olduğunu söyledi. Gükçe, "Yağışların etkisiyle her yıl böyle oluyor. Bu yıl çok arttı. Duvar örülürse bu sorun çıkmaz ortaya" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Beytüşşebap, Yeşilöz, Şırnak, Çevre, Son Dakika

