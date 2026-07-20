Şırnak'ta 3 bin rakımlı yaylalar sarıya büründü. Yaz aylarında yüksek bölgeler sarı çiçeklerle kaplandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda havaların ısınmasıyla beraber beyaz örtü yerini sarı renkli çiçekler bıraktı. Dağlarda renk renk açan çiçekler dron ile görüntülendi. 3 bin rakımlı Kato Dağı eteklerindeki yaylalarda çiçek açan heliz otu renk şöleni oluşturdu. Doğaseverlerin ziyaret ettiği bölgelerde havadan görüntülenen yerler görenleri hayran bıraktı. - ŞIRNAK
Son Dakika › Çevre › Şırnak Yaylaları Sarıya Büründü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?