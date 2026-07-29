Şırnak Yaylalarında Kış Hazırlığı Başladı - Son Dakika
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Şırnak Yaylalarında Kış Hazırlığı Başladı

Şırnak Yaylalarında Kış Hazırlığı Başladı
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Şırnak'ta besiciler, yaz aylarında yaylalarda ot biçerek kış için hayvan yem hazırlığına başladı.

Şırnak'taki yaylalarda kış hazırlığı erken başladı. Yaz aylarında yaylaya çıkan vatandaşlar ot biçmeye başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbahar aylarında yaylaya çıkan besiciler, kış aylarında hayvanlarına yem olarak saman vermek için çalışmalarına erken başladı. 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylasında bu yıl verimli geçmesiyle beraber ot ve samanlar verimli oldu. Yaylada kalan vatandaşlar yaz aylarında kavurucu sıcaklar altında ot ve saman biçerek kış aylarında hayvanlarını beslemek için çalışmalarına başladı. Bu yıl yayla genelinde tonlarca saman patozlanarak torbalara koyulacak. Kurumaya bırakılan samanlar ardından patozlanarak yem haline getirilecek. Burada hem arıcılık hem hayvancılık yapan Lokman Encu isimli vatandaş, bu yılın verimli geçtiğini söyledi. Encu, "Her yıl bu yaylaya geliyoruz, bu yıl hem arılar hem de hayvanlar için verimli geçti. Ot biçme zamanı başladı. Yorucu ama mecburuz, burada ilk defa bu kadar saman toplanıyor. Topladığımız samanı kuruduktan sonra torbalara koyup köye indireceğiz kış aylarında yem olarak hayvanlara vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Şırnak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak Yaylalarında Kış Hazırlığı Başladı - Son Dakika

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