Sivas Belediyesi\'nden kaldırım işgallerine karşı sıkı denetim

Sivas'ta kaldırım işgallerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaya ulaşımını rahat ve güvenli şekilde sağlayabilmesi amacıyla şehir genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle marketlerin kaldırım üzerine bıraktığı ürünler ve teşhir malzemeleri tek tek incelendi. Kurallara aykırı şekilde kaldırım işgali yaptığı belirlenen işletmeler uyarılırken, uyarılara rağmen işgali sürdüren marketler hakkında yasal işlem uygulandı. Ekipler, kaldırımlara bırakılan malzemeleri de toplatarak kamuya açık alanların yeniden kullanıma açılmasını sağladı. - SİVAS