Sivas esnafına yakışacak yeni hizmet binası için imzalar atıldı

Sivas'ta meslek odalarının çalışma şartlarını iyileştirmek ve esnafa daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Sivas Belediyesi ile Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi arasında yeni hizmet binası yapımı için iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında Sivas esnafı, modern ve tek bir çatı altında toplanmış yeni bir hizmet binasına kavuşacak.

"Esnaf dostu belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Protokol töreninde konuşan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, merkezdeki meslek odalarının mevcut çalışma şartlarının yetersiz olduğuna dikkat çekerek "Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımız ile istişare ettiğimizde, Belediyenin uygun bir yerini bize tahsis ederek güzel bir hizmet binası yapılması konusunda destek vereceğini söylemişti. Bugün de protokolümüzü yaptık. Sivas esnaf ve sanatkarına yakışır güzel bir bina yapacağız. Tüm teşkilatım adına esnaf dostu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede binamızı tamamlayıp esnafımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun ise mevcut hizmet binasındaki eksikliklerin yeni proje ile son bulacağını belirterek, "Belediye Başkanımız şimdiye kadar esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu her zaman hissettirdi. Bundan sonra da birlikte olacağımızı bugünkü protokol ile ispat etti. Daha önceki hizmet binamızda eksiklikler vardı, bunu da Başkanımız gördü. Yeni binamızın temellerini en kısa sürede atarak tüm bu eksiklikleri gidermiş olacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Odalarımız tek çatı altında birleşecek"

İmzalanan iş birliği protokolünün şehre ve esnafa hayırlı olmasını temenni eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çok sayıda meslek odasını tek bir merkezde toplayarak kurumsal bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi.

Başkan Uzun, "Odalarımızın tek bir çatı altında birleştiği, kurumsal yapıya büründüğü bir hizmet binasını hep birlikte ilimize kazandırmış olacağız. Projemizi, şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Zara Caddesi'nin yer aldığı bölgede, Kızılırmak projemizin hemen yanı başında inşa edeceğiz. Biz şu an itibariyle yer tahsisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah kıymetli başkanlarımın öncülüğünde, esnaf kardeşlerimizin de destekleriyle hızlı bir şekilde hizmet binası tamamlanacaktır. Bu önemli hizmetin şehrimiz esnafı adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, hazırlanan iş birliği protokolü imzalandı. - SİVAS