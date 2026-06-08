Sivas\'ta Ayı Tedirginliği

Sivas'ta bir ayı gündüz arazide gece ise sokak aralarında görüntülendi. İlçede yaşayan vatandaşları tedirgin eden ayının rahat tavırları hayrete düşürdü.

Sivas'ın Zara ilçesinde son günlerde sıklıkla ayılar görülmeye başlandı. Gündüz arazide kayalıkların üzerinde görülen ayılar, gece ise yerleşim alanlarında görülüyor. Yenicami Mahallesi'nde inen bir ayı, çevrede yaşayan vatandaşlarca görüntülendi. İlçenin farklı noktalarında sıklıkla görülen ayılar vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Ayının sokaklardaki rahat tavırları ise hayrete düşürdü.

Birçok noktada görülmeye başladı

İlçede yaşayan Bekir Çaygöz, "Balkona hava almaya çıkmıştım. Cami tarafından gelen bir canlı gördüm. Daha sonra ayı olduğunu fark ettim. Telefonumu almaya içeri girdim, çıktım, aradan kaçtı. Yarım saat sonra ayı geldiğinde de videoya aldım. Ayının sabah saatlerinde cami önünde görüldüğü söyleniyor. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız tehlikede" dedi. - SİVAS