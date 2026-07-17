Sivas'ta Dağ Keçileri Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Dağ Keçileri Görüntülendi

Sivas\'ta Dağ Keçileri Görüntülendi
17.07.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta dağlık alanda anne dağ keçisi ve yavruları kayalıklar üzerinde gezinirken görüntülendi.

Sivas'ta zirvenin efendileri dağ keçileri, ailecek kayalıkların üzerinde gezinirken görüntülendi.

Sivas'ta Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyü yakınlarında sarp kayalıklarda gezen anne dağ keçisi ve iki yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Halk arasında 'zirvenin efendileri' olarak nitelendirilen dağ keçileri, doğa yürüyüşüne çıkan bir çift tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dik yamaçlarda büyük bir ustalıkla tırmanan dağ keçisi ailesi izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Kayalıklar üzerinde bir süre dolaşan anne dağ keçisinin yavrularını yakından takip ettiği anlar kameraya yansıdı. Doğal yaşamın simgeleri arasında yer alan dağ keçilerinin sarp arazideki çevik hareketleri, bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Dağlık alanda keçi ailesiyle karşılattık"

Dağ keçilerine zarar vermeden onları görüntülediklerini belirten Özkan Akgül, "Daha önce de bu civarda yine dağ keçilerini görmüştüm. Eşimle birlikte doğada gezmeye çıkmıştık. Dağlık alanda keçi ailesiyle karşılattık. Onlara zarar vermedik, korkutmadık onlar da kayalıklara tırmanmaya devam ettiler. Biz de bu durumu kayıt altına aldık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Turizm, Sivas, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Dağ Keçileri Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
10:36
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 11:39:02. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Dağ Keçileri Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.