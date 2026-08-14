Sivas'ta Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta Hububat Hasadı Başladı

Sivas\'ta Hububat Hasadı Başladı
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Sivas'ta çiftçiler, sıcak havaya rağmen hasat ve patoz işlemlerine devam ederek kışlık yiyecek hazırlıyor.

Sivas'ta hububat hasadının başlamasıyla birlikte kırsalda hareketlilik arttı. Birçok noktada hasat sürerken bazı köylerde ise patoz işlemi başladı. Sıcak hava şartlarına rağmen patoz yapan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yiyecek ihtiyacını karşılamak için günün ilerleyen saatlerine kadar çalışıyor.

Sivas'ta ağustos ayı ile birlikte tarım alanlarındaki hareketlilik arttı. Önceki yıl toprakla buluşturulan buğday tohumları, olgunlaşarak hasat edildi. Bazı çiftçiler yeni nesil modern hasat araçlarını kullanırken bazı çiftçiler ise geleneksel usulleri uygulamaya devam ediyor. Sivas kent merkezine 41 kilometre uzaklıktaki Olukman köyünde yaşayan Halis Naçar, tarlasındaki buğdayları hasat etti. Hasat ettiği ürünü köydeki harman alanına taşıyan Naçar, buğdayın sap ve saman kısmını ayıran işlem olan patoza başladı. Günün geç saatlerine kadar patoz işlemi yürütülürken günbatımı ile birlikte masalsı görüntüler oluştu.

"Patoz işleminde buğday ve samanı ayırıyoruz"

Köyün eski muhtarı Yüksel Ağca, "2025 yılında ekilen buğdayların hastı gerçekleşti. Sezonumuza başladık, bu sene ki bahar yağışlarından dolayı çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Şu anda da ekim yapan herkes harmanlarda patoz işlemini yapıyor. Patoz işleminde buğday ve samanı ayırıyoruz. Samanı hayvanların kışlık yiyeceği olarak hazırlıyoruz. Buğdayda un haline getirilerek tarladan vatandaşların sofrasına giden ekmek kaynağı oluyor. Bu sene bereketli geçti. Yağmurlardan dolayı çok memnunuz bundan sonra da böyle olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Günün ilerleyen saatlerine kadar çalışıyorlar

Çiftçi Halis Naçar ise, "Biçtiğimiz ekinimizi tarladan getirdik patozumuzu yapıyoruz. Patoz işlemimizin amacı buğdayı saptan ayırarak, sapı saman haline getirip hayvanlarımıza vermek. Buğdayı da kendimiz kullanıyoruz. Yaptığımız iş zor. Bugün 32 derece ama bu şartlar altında işimizi yapıyoruz. Sabah saat 7'de geldik şu an saat akşam 7 hala işimizin başındayız. Rızkımız için mecbur yapmak zorundayız. Bu işlem tarlada ekilen sapın durumuna bağlı. Şu an buraya dört traktör yük getirdik. Patoz işlemi saat 10'a kadar sürecek sonra da yarın ki mesaimiz başlayacak. Ürün ne kadar olursa çalışma saatleri de o kadar sürer" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika

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