Sivas\'ta Kuvvetli Yağış Hayatı Felç Etti

Sivas'ta etkili olan gökgürültüsü ve kuvvetliyağış kısa süre hayatı felç etti.

Sivas'ta gün boyu etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini gökgürültülü sağanakyağışa bıraktı. Caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuvvetlisağanak yağışa dışarıda yakalananlar saçak altlarına ve duraklara sığındı. Kuvvetlisağanak yağış kısa süre sonra etkisini azalttı. - SİVAS