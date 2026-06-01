Sivas'ta Tarım Arazileri Yağıştan Zarar Gördü - Son Dakika
01.06.2026 11:28
Son 50 yılın en yoğun yağışları Sivas'ta tarım arazilerini olumsuz etkiledi, ürün kaybı yaşandı.

Sivas'ta son 50 yılın en yoğun yağışları yaşanırken kuvvetli yağışlar nedeniyle arpa ve yulaf ekili tarım arazileri zarar gördü, hava görüntüleri zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Son yılların en yoğun yağmur yağışını alan Sivas'ta ekili tarım arazileri olumsuz etkilendi. Kızılırmak havzasında bulunan birçok arazinin sular altında kalmasının yanı sıra yağmur ve rüzgar nedeniyle de bazı tarım arazileri de zarardan nasibini aldı. 2025 sonbaharında arazisine arpa ve yulaf ektiğini ifade eden Mustafa Harput, aşırı yağışlar ve rüzgar nedeniyle 70 dönümlük bir alanda ürün kaybının olduğunu söyledi.

Ekili arazisindeki ürünün tamamen yan yattığını ifade eden Mustafa Harput, "Geçen yıl sonbahar aylarında ekim başladığında hep beraber tarlalarımızı ektik. Daha sonrasında da gübre attık. Burası yulaf ve arpa ekiliydi. Yağmur ve rüzgardan dolayı bu yıl böyle bir şey yaşadık. Hava şartları karıştı. Bugün güneş açıyorsa bir saat sonra sel götürebiliyor. Şu an bizim yaklaşık 70 dönümlük arazimizde bir zarar var. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Burayı yeşil haliyle biçeceğiz ve balya yapıp kaldıracağız. Normalde 8 veya 9'uncu ayda hasat etmemiz lazımdı" dedi.

Yan yatan ve ilginç bir görüntü oluşturan tarım arazisi, dron ile görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Tarım, Sivas, Yaşam, Çevre, Son Dakika

