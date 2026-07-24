Sivas'ta Yolda Tilki Görüntülendi - Son Dakika
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Sivas'ta Yolda Tilki Görüntülendi

Sivas\'ta Yolda Tilki Görüntülendi
24.07.2026 10:40
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Sivas'ta bir vatandaş, yol kenarında gördüğü tilkiyi cep telefonuyla görüntüleyerek paylaştı.

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, yol kenarında gördüğü tilkiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sivas'ta yaşayan Ahmet Kılıçkaya, arkadaşlarıyla işten eve döndüğü sırada yol kenarında bir hareketlilik olduğunu fark etti. Dikkatlice baktığında hareketliliğin bir tilkiye ait olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. Bir süre yol kenarında ilerleyen tilki, daha sonra gözden kayboldu. O anları görüntüleyen Ahmet Kılıçkaya, "Artık bu durum alışılmış hale geldi. Ben de o anları görüntülemek istedim ve cep telefonu kameram ile çekmeye başladım. Daha sonra ise hayvan gözden kayboldu" dedi.

"O anları cep telefonumla çektim"

Ahmet Kılıçkaya, yolda tilki gördüğünü söyleyerek, "Akşam arkadaşlarımla montajdan dönüyorduk. Yoldan dönerken karşımıza tilki çıktı. Artık bu durum alışmış hale geldi. Ben de o anları görüntülemek istedim ve cep telefonu kameram ile çekmeye başladım. Daha sonra ise hayvan gözden kayboldu. Artık biz yabani hayvanların yaşam alanına girdik. Yabani hayvanlarla karşılaşmamız çok normal" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Sivas, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Yolda Tilki Görüntülendi - Son Dakika

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